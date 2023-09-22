Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Tekirdağ merkezli 9 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 7 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tekirdağ merkezli Adıyaman, İstanbul, Adana, Bursa, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya’da terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.

DEAŞ’ın finansman sorumlusu yakalandı

Aralarında terör örgütü DEAŞ’ın finansman sorumlusunun da olduğu iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 17 kişiden 7’si tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.