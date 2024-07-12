Milli Savunma Bakanlığı, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Onların geldiğini duyan olmaz, döndüğünü ise duymayan kalmaz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"