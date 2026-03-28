Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 18’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, Galata Kulesi’nin mülkiyetine ilişkin davada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin talebini reddettiğini, kulenin Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden Açıklama

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galata Kulesi’nin mülkiyetine ilişkin davada İstanbul Büyükşehir Belediyesinin talebini reddetti. Kule, vakıf kayıtları ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda mazbut vakıf statüsüyle Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edecek. Tapu, kadastro ve arşiv belgeleri; Galata Kulesi’nin "Kule-i Zemin Vakfı’na ait olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu kararla birlikte, tarihi mirasımız Galata Kulesi’ne yönelik hukuki süreç kesinlik kazandı" denildi.