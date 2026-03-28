Sistemin işleyişine dair önemli detaylar paylaşan Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş Karakaş, sadece işveren tarafından yapılan kesintilerin yeterli olmayabileceğini vurguladı. Belirli gelir seviyesinin üzerindeki kazançların beyan edilmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu ifade eden Karakaş şunları söyledi: “Vergim zaten kesiliyor düşüncesiyle hareket eden milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. Belirli gelir seviyesinin üzerinde kazanç elde edenler 31 Mart 2026 tarihine kadar gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlüdür.”

CEZAİ YAPTIRIMLAR KAPIDA

Beyanname sürecinin aksatılmasının çalışanlar için mali açıdan ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Karakaş, son güne kadar işlemlerin tamamlanması gerektiğini ifade ederek şu uyarıda bulundu: “Aksi durumda ise cezai yaptırımlarla karşılaşılabileceğini belirtti.” Bu düzenleme ile birlikte yüksek maaş alanların yanı sıra, birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerin de gelir toplamlarını kontrol etmeleri ve sınır aşımı durumunda yasal süreci başlatmaları gerekiyor.



