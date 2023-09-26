A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu’nda İtalya ile oynayacağı maçların hazırlık kadrosu açıklandı.

2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu’nda İtalya ile iki maç yapacak olan A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın, 3-10 Ekim tarihleri arasında Ankara’da Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi’nde yapacağı hazırlık kampının kadrosu açıklandı. Başantrenör Okan Halay yönetiminde çalışmalarını sürdürecek A Milli Takım kadrosunda 20 oyuncu yer alıyor.

A Milli Takım, İtalya ile ilk müsabakasını 1 Kasım’da Sakarya’da Serdivan Spor Salonu’nda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 5 Kasım’da İtalya’nın Chieti kentinde yapılacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı kamp kadrosu şöyle:

Kaleci: Coşkun Göktepe, Taner Günay, Mehmet Emre

Sol kanat: Samet Kanberoğlu, E. Harun Hacıoğlu

Sol oyun kurucu: Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Doruk Pehlivan, Ali Emre Babacan

Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan, Atakan Şirin

Sağ oyun kurucu: Ramazan Döne, Ömür Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Durmuş Ali Tınkır

Sağ kanat: Şevket Yağmuroğlu, Çetin Çelik

Pivot: Çağlayan Öztürk, İlkan Keleşoğlu, Mehmet Demirezen

Teknik kadro: Okan Halay (Başantrenör), Rifat Şahin (Antrenör), İbrahim Demir (Kaleci Antrenörü), Yasin Yüzbaşıoğlu (Sportif Performans Antrenörü), Mert Güven (Sportif Performans Antrenörü), A.Serkan Güvenir (Sportif Performans Antrenörü), Pınar Yaprak Temel (Maç Analiz Uzmanı), Mehmet Şakiroğlu (Psikolog), Fuat Yüksel (Fizyoterapist), Elvan Öztürk (Masör), Bora Serter (İdari Menajer)