Çayırova Belediyesi, ilçedeki bilgievleriyle çocukların ve gençlerin donanımlı şekilde yetişmesini sağlıyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin eğitimi daha nitelikli ve donanımlı hale getirdiği bilgievlerinde yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte dersler de başladı. 2. sınıftan, 8. sınıfa kadar olan bilgievlerinde Çayırovalı minikler, temel ders eğitimlerinin yanı sıra aldıkları sanat dersleriyle de kendilerini geliştiriyor. Bilgievlerinde Türkçe, matematik, İngilizce, sosyal ve fen derslerinin yanı sıra, bağlama, gitar, melodika, piyano, keman, drama ve resim dersleriyle birlikte gençlerin sanat alanında da gelişimine katkılar sağlanıyor.