A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi’ndeki 3. maçında Polonya’yı 3-2 mağlup etti ve 3’te 3 yaptı. Milliler, yarın saat 14.30’da Çin ile karşılaşacak.

Salon: National Indoor

Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Türkiye: Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Dilay)

Polonya: Rozansk, Pierzchala, Wenerska, Czyrnianska, Korneluk, Stysiak, Szczyglowska (L) (Lukasik, Grabka, Smarzek, Damaska, Lysiak)

Setler: 25-21, 18-25, 25-23, 22-25, 15-7

Süre: 1 saat 51 dakika