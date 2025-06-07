Adana Büyükşehir Belediyespor U18 (18 yaş altı) Kızlar Basketbol Takımı, son maçta Fenerbahçe’yi yenerek Türkiye 3’üncüsü oldu.ADANA (İGFA) - Samsun’da oynanan yarı final müsabakalarının üçüncülük dördüncülük maçında Fenerbahçe’yi mağlup ederek Türkiye 3’üncüsü olan Adana Büyükşehir Belediyesi, önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Türkiye 3’üncüsü olan takımın oyuncuları, kupalarıyla birlikte Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etti.

Oyuncuları kutlayan ve çok önemli bir başarı elde ettiklerini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, uzun süredir sporda altyapıya önem verdiklerini, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminden bu yana çok sayıda branşta bütün çocukların ve gençlerin spor yapması, yetenekli ve başarılı olanların ise Türk sporuna kazandırılması için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Teknik heyeti, kulüp yöneticilerini ve sporcuları kabul eden Başkan Zeydan Karalar, gençlerin daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını belirtti.