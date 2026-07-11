A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında oynadığı 3. maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Voleybol Milletler Ligi'nde 8 galibiyet ve 22 puana ulaşan milliler, üst üste 8. kez finallere katılmaya hak kazandı.

Salon: Asue

Hakemler: Joo-Hee Kang (Kore), İbrahim İsmail Alblooshi (BAE)

Japonya: Seki, Ishikawa, Yamada, Wada, Sato, Shimamura, Fukudome (L) (Iwasawa, Kojima (L), Shigihara, Kitamado, Akimoto)

Türkiye: Hande, Zehra, Vargas, İlkin, Sinead-Jack, Elif, Gizem (L) (Saliha, Eylül, Defne, Cansu, Yaprak)

Setler: 22-25, 25-22, 22-25, 22-25

Süre: 107 dakika