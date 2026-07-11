Özel Sporcular, VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nı 53 madalyayla tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Para Atletizm, Para Masa Tenisi , Para Yüzme branşlarında mücadele eden özel sporcular, organizasyon boyunca 13 altın madalya, 13 gümüş ve 27 bronz olmak üzere toplam 53 madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, müsabakaların ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: 'Özel sporcularımız, Polonya'da altı gün boyunca ay-yıldızlı formamız için büyük bir azim, inanç ve kararlılıkla mücadele etti. Kazandığımız 13 altın, 13 gümüş ve 27 bronz olmak üzere toplam 53 madalya, yalnızca birer derece değil; yıllarca verilen emeğin, fedakârlığın ve asla vazgeçmeyen yüreklerin karşılığıdır. Her bir özel sporcumuzun gözlerindeki heyecana, kürsüdeki mutluluğuna ve bayrağımıza duyduğu sevgiye yakından şahit olduk. Onların başarılarıyla gururlandık, mutluluklarına ortak olduk. Ülkemizi Avrupa arenasında en güzel şekilde temsil eden tüm özel sporcularımızı yürekten kutluyorum.

Bu büyük başarıda emeği bulunan Milli takım kafilemize , antrenörlerimize, teknik ekibimize ve özel sporcularımızın her zaman yanında olan kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum. Bu başarı, güçlü bir birlikteliğin ve büyük bir aile olmanın eseridir. Son 20 yılda özel sporcularımıza altın çağını yaşatan, bizlere her zaman en güçlü desteği veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a özel sporcularımıza sundukları kıymetli desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Polonya'da elde ettiğimiz bu büyük zafer, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları hedefimize giden yolda bizlere büyük bir güç ve inanç verdi. Şimdi hedefimiz, özel sporcularımızı 2028 Los Angeles'a en güçlü şekilde hazırlamak, ay-yıldızlı bayrağımızı daha büyük başarılarla dalgalandırmak ve ülkemizi gururla temsil etmek. Bu hedef doğrultusunda aynı azim, inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Milli takım kafilesi yarın saat 13.45'te İstanbul'a gelecek.

Madalyalar şöyle:

Para Atletizm: 1 altın, 3 gümüş

Para Yüzme: 4 altın, 7 gümüş ve 20 bronz

Para Masa Tenisi: 8 altın, 3 gümüş ve 7 bronz

Genel Toplam: 13 altın, 13 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 53 madalya