Kocaelispor, 60. yıl formalarını dünden bugüne miras ve emaneti koruma temalı tarihin izlerini taşıyan bir filmle tanıttı. Forma tanıtım filminde kulübün kuruluşundaki efsane isimleri ile günümüzden popüler isimler bir araya geldi.

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun başlamasına sayılı günler kala kulüplerden forma tanıtım reklamları gelmeye devam ediyor. Camiada heyecan uyandırmak ve taraftarla bağı kuvvetlendirmek için tarihi ve unutulmaz isimlerini forma tanıtım reklamlarına taşıyan kulüplerden biri de Kocaelispor oldu. Kulüp tarihinde 1966 yılındaki ilk forma ile 60 yıl sonraki formayı bir araya getiren reklam filminde yeşil-siyahlılar, kurucularından Nasut Kayalı'yı, ilk antrenörleri olan takım kaptanları Avni Kalkavan'ı ve ilk kalecisi Sümer Yüzer'i de günümüze ulaştırdı. Kurucu isimlerin 60 yıl sonrasına dair temennilerinin gerçekleştiğini anlatan Kocaelispor'un tanıtım videosunda formanın kutsallığına ve emanetin korunmasına da dikkat çekildi. Forma tanıtım videosu saat 20.41'de kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Ünlü yönetmen Onur Ünlü de rol aldı

Kocaelispor'un forma tanıtım filminde, Körfez ekibinin sıkı taraftarı olan ünlü yönetmen Onur Ünlü de yer aldı. Ünlü'nün yanı sıra İzmitli dizi oyuncusu Serkan Börekyemez, İzmitli sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, Hodri Meydan Taraftar Grubu'nun kurucularından Kör Hasan olarak bilinen Hasan Şen, Kocaelispor'un ilk yabancı futbolcularından Senad İbriç, camianın hayatta olan ilk kalecisi Sümer Yüzer ve Şehir Tiyatroları oyuncuları rol aldı.

Filmde kullanılan mekanlar da dikkat çekti

Tanıtım filmindeki mekanlar da dikkat çekti. Kocaelispor'un kuruluş yılında İzmit ilçesindeki Baç mevkiindeki kulüp binası aslına uygun olarak canlandırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yakın zamanda hizmete açtığı Körfez Aqua isimli devasa akvaryum da çekimlerde kullanıldı. Klipte dikkat çeken bir diğer mekan ise kentin altın kemerli efsane sporcularından Karamürselli ünlü başpehlivan Ahmet Taşçı'nın mekanının kullanılması oldu.