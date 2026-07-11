Son bir yılda yatırımcısına yaklaşık yüzde 45 kazandıran gram altın, son haftalarda düşse de 6 bin 200 lira seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Uzmanlar, fiyat hareketlerine göre panikle işlem yapan yatırımcıların uzun vadede kazanç yerine kayıpla karşılaşabileceğine dikkat çekiyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, katıldığı yayında altın piyasasında yaşanan sert yükselişlerin yatırımcı psikolojisini etkilediğini belirterek, birçok kişinin yükselişi kaçırma korkusuyla zirve seviyelerden alım yaptığını söyledi.

"Son bir yılda altın o kadar hızlı yükseldi ki alamayanlar pişman oldu. Bu kez de yükselişin ardından alım yaptılar ve zirve seviyelerden yatırım yapmış oldular" diyen Sarı, yatırımcıların en büyük hatasının panikle hareket etmek olduğunu vurguladı.

YANLIŞ STRATEJİ KAYBETTİRİYOR

Sarı, "Altın yatırımcısı paniğe kapılıyor. Fiyatlar yükselirken alım yapıyor, düştüğünde ise satıyor. Oysa bu strateji kazanç yerine zarar getiriyor." ifadelerini kullandı.

Şubat ayından bu yana altın varlıklarında yaklaşık 155 milyar dolarlık azalma yaşandığını belirten Sarı, yatırımcıların kısa sürede yaşanan sert fiyat hareketleri nedeniyle şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

"DÜŞERKEN BİRİKTİRMEK GEREKİYOR"

Altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunun altını çizen Sarı, doğru yatırım stratejisinin panikle hareket etmek değil, kademeli işlem yapmak olduğunu söyledi.

"Risk yönetimi yapabilmek adına altın yükselirken satmak, düşerken de biriktirmek gerekiyor. Düşüşlerde kademeli alım yapmak maliyeti aşağı çeker, yükselişlerde kademeli satış yapmak ise yatırımcıya kazanç sağlar" diyen Sarı, kısa vadeli dalgalanmalara odaklanılmaması gerektiğini ifade etti.

Uzmanlar da altın yatırımında ani fiyat hareketlerine göre karar vermek yerine sabırlı olunmasını öneriyor. Özellikle 5 ila 10 yıllık yatırım perspektifiyle hareket eden yatırımcıların, kısa vadeli dalgalanmalardan daha az etkilendiği belirtiliyor.