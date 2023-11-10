18 Kasım’da A Milli Futbol Takımı’nın özel maçta karşılaşacağı Almanya ve 21 Kasım’da UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri mücadelesinde Galler maçlarının kadrosu belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan kadroda ekim ayında oynanan Hırvatistan ve Letonya maçlarının kadrosunda olmayan Berat Özdemir, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve sakatlığını atlatan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Cengin Ünder davet edildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda yer alan futbolcular şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Adana Demirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers),

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdulkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais FC), Yusuf Yazıcı (Lille)

İki maç yapacağız

Türkiye, 18 Kasım'da milli arada Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Milli Takım, elemelerdeki son maçında ise 21 Kasım'da deplasmanda Galler'le karşılaşacak.

Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'ni bu maçın ardından tamamlayacak.