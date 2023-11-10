Tüm dünya 35 gündür Orta Doğu'daki savaşı izliyor. İsrail'in hedef aldığı Gazze'de insanlık dramına yol açan manzaralar ortaya çıkıyor.

İsrail ordusu sivil halkı sık sık hedef alarak karadan saldırılarını artırdı.

Böylelikle can kaybı 11 bini aştı. Bölgede korku içinde yaşam mücadelesi verilirken, İsrail bir kez daha harekete geçti.

İsrail bir kez daha okul vurdu

Gazze Şifa Hastanesi'nin müdürü, İsrail'in kentteki bir okula daha saldırı düzenlediğini açıkladı.

Düzenlenen saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Netanyahu'dan işgal açıklaması

Ardından çok geçmeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan 'işgal' açıklaması geldi.

Netanyahu, "Hamas'tan sonra da Gazze, İsrail ordusunun kontrolü altında kalacak." dedi.

Can kaybı artıyor

Gazze Sağlık Bakanlığı, bugün ölü sayısını güncelleyerek İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 266 arttığını ve sayının 11 bin 78 olduğunu açıkladı.

Ölenlerin 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si ise kadın.