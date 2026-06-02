Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın belirlediği kadroda kaleciler Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır yer aldı.

Savunmada Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin ve Zeki Çelik görev alacak.

Orta sahada Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Salih Özcan kadroya dahil edildi.

Hücum hattında ise Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün bulunuyor.

Turnuva kadrosunda yer almayan isimler ise Muhammed Şengezer, Ersin Destanoğlu, Atakan Karazor, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç, Yusuf Sarı, Yusuf Akçiçek, Aral Şimsir ve Demir Ege Tıknaz oldu.