Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Bizim Çocuklar" adlı marş, Türkiye genelinde düzenlenen Dünya Kupası Marşı Yarışması’nda önemli bir başarı elde etti. Büyük emek ve özveriyle hazırlanan eser, yapılan değerlendirmeler sonucunda finale yükselerek ilk 5 eser arasına adını yazdırdı.



A Milli Futbol Takımı için hazırlanan marşın birinci seçilmesi adına destek çağrısında bulunan öğrenciler ve öğretmenleri, tüm Bursalıları oylamaya katılmaya davet etti.

Vatandaşlar, eba.gov.tr/mars-anket adresi üzerinden e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak "Bizim Çocuklar" adlı esere oy verebilecek. Oylama süreci 3 Haziran Çarşamba günü saat 17.00’de sona erecek.



Bursa’nın genç yetenekleri, hem yarışmada birinciliğe ulaşmak hem de A Milli Takım’ın Dünya Kupası yolculuğuna kendi eserleriyle eşlik edebilmek için destek bekliyor.