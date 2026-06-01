ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde A Milli Futbol Takımımız sahaya çıktı.
Vincenzo Montella yönetmendeki A Milli Futbol Takımımız ile Goce Sedloski’nin çalıştırdığı Kuzey Makedonya hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero’nun düdük çaldığı ve Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanan mücadelede kazanan Türkiye oldu.
Milliler, konuk ettiği rakibini 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
İLK 11'LER
Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Can Uzun, Oğuz Aydın, Deniz Gül
Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Zajkov, Velkoski, Fetai, Despotovski, Elezi, Atanasov, Alioski, Eljif Elmas, Miovski, Omeragikj
Maçtan Önemli Dakikalar
1' Maç başladı.
2’ Goool… Türkiye 1-0 Kuzey Makedonya (Orkun)
2' Ceza sahası içi sağ çaprazında yer alan Orkun Kökçü, sağ kanattan yerden çevrilen topa gelişine vurdu ve meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti: 1-0.
16’ Goool… Türkiye 2-0 Kuzey Makedonya (Can)
16' Eren'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Can Uzun sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yakın direğe çarpan top ağlarla buluştu: 2-0.
İlk yarı sonucu: Türkiye 2-0 Kuzey Makedonya
46' İkinci yarı başladı.
53’ Goool… Türkiye 3-0 Kuzey Makedonya (Deniz)
53' Sağ iç kulvarda topla buluşan Can Uzun ortayı yaptı, arka direkte bulunan Deniz Gül'ün kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.
70’ Goool… Türkiye 4-0 Kuzey Makedonya (Barış Alper)
70' Arda Güler'in harika pasıyla ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci soluna pasını aktardı, penaltı noktasının sağında topla buluşan Barış Alper'in tek vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.