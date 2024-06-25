Türkiye’nin en geniş mağaza ağına sahip olan zincir marketlerinden biri olan A101, Instagram’da alışveriş kategorisinde 14 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla, Brandverse Awards’da ‘Zincir Marketler’ kategorisinde Altın Ödül’e layık görüldü.

Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliği ile Deloitte Türkiye’nin uzman katkılarıyla gerçekleştirilen Brandverse Awards’da bu yılki değerlendirme süreci tamamlandı. A101, ‘Veri Analitiği Ödülleri’ bölümü altında yer alan ‘Zincir Marketler’ kategorisinde aldığı Altın Ödül ile sosyal medya dünyasındaki etkinliğini sürdürdü.

Yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca markaların sosyal medya performanslarını tarafsız ve veriye dayalı olarak değerlendirilmesiyle hazırlanan SocialBrands sosyal medya marka indeksi sonuçlarının katkılarının da dahil olduğu SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nde şirket, sosyal medyada gösterdiği performansla dikkat çekerek altın ödülü kazandı.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç, “Brandverse Awards’da geçtiğimiz yıllarda da ödül kazanmış bir marka olarak, bu yıl da liderliğimizi sürdürerek tekrar Altın Ödül’e layık görülmek bizim için büyük bir gurur. Her geçen gün gelişen dijital çağı yakından takip ederek; başarılarımızı sürdürmek ve yenilerini eklemek aynı zamanda müşterilerimizi memnun etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm takipçilerimize, ekip arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.