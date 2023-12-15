Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadele fonuna ayrılan toplam 398 milyon doların içinden terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye bölümüne 156 milyon dolar tahsis edildi. Onaylanan bütçede, 2023'e göre 9 milyon dolar azaltılarak bu desteğin verileceği belirlendi.

Alınan Dikkat Çekici Kararlar!

PKK'nın Suriye uzantısına yönelik desteğin devam ettiği vurgulandı. Irak'a geçen yıl ayrılan 322 milyon dolarlık fon ise bu yıl 242 milyon dolara düşürüldü. DEAŞ'a karşı mücadele kapsamında 2024 mali yılı için belirlenen toplam fon 398 milyon dolar olarak açıklandı. Bütçede PKK/YPG'ye verilen destek, ABD'nin "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" adını kullandığı grup için DEAŞ'la mücadele ve DEAŞ'lı tutukluların belirli hapishanelerde tutulması gerekçesiyle tahsis edildiği ifade edildi.

Öte yandan İndo-Pasifik bölgesindeki faaliyetler için 14,7 milyar dolar ve Ukrayna'ya yardımlar için 800 milyon dolar ayrılmasının yanı sıra İsrail'e 14,3 milyar dolarlık askeri yardım talebinin de onaylandığı belirtildi. Bu yardım paketi, ABD'nin İsrail'e verdiği tarihin en büyük askeri yardımı olacak ve ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasının ardından yasalaşması bekleniyor.