Yeni yönetim yemekli toplantıda bir araya geldi.Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan dernek basın ve halkla ilişkileri sorumlusu Nedim Sevim şunları söyledi.

Bildiğiniz üzere 8 Aralık 2023 cuma akşamı dernek lokalinde gerçekleştirdiğimiz olağan kongrede aday olmuş ve üyelerimizin takdiri ile yönetime seçilmiş bulunmaktayız. Akabinde başkanımız Mehmet Nuri Tayyar nezaretinde ilk toplantımızı yaptık yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımını gerçekleştirdik. Camiamızın değerli insanı ülkemize ve İnegölümüze katma değer üreten iş adamlarımızdan saloni ailesi Yönetim kurulu başkanı sayın Haluk Özbek ve kardeşleri Ahmet ve İsmail Özbek'in davetlileri olarak Orhan köftecisinde yemekli toplantıda bir araya geldik. Toplantıya, yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra Kafkas spor kulübümüzün başkanı sayın Celal Ter, Kafkas sosyal yardımlaşma derneği başkanı sayın Osman Şentürk, Margüfed federasyon baskanımız sayın Ömer Faruk Demirtaş derneğimizde geçmiş dönem başkanlık yapmış değerli büyüklerimiz katılım sağlamışlardır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da camiamızın birlik ve beraberliğine bundan sonraki süreçte de aynı azim ve aynı heyecanla geleceğe taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.Bu zamana kadar İnegöl'deki kardeş derneklerimiz ile birlik hareket ederek ve beraberlik içerisinde kardeşlik duygularıyla hareket ederek İnegölümüze kazandırılması gereken her ne varsa kazandırmaya gayret ettiğimiz gibi bundan sonra da aynı gayeler uğrunda canla başla çalışacağımıza herkesin emin olmasını istiyoruz.

Bizler inegöl'ümüz ve ülkemize katma değer sağlayan başta camiamız olmak üzere tüm İnegöl iş adamlarımıza gerek sosyal gerek kültürel anlamda bizlere sahip çıktıklarından dolayı dernek yönetimi adına teşekkürlerimizi borç biliyoruz.

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