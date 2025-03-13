abdpost.com / ABD (İGFA) - Alınan bilgiye göre ABD'nin Milwaukee kentinde yaşayan 22 yaşındaki Serkan Akçılad, geçtiğimiz günlerde polise giderek kız arkadaşı Şilan Tut’un öldüğünü ve cesedinin dairesinde bulunduğunu bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, genç kadının çürümeye yüz tutmuş bedenini buldu. Yapılan incelemelerde, cesette 12 bıçak darbesi olduğu ve olay yerinde temizlik yapıldığı tespit edildi.

Polis, dairede yaptığı aramalarda kanlı spor ayakkabılar, çamaşır makinesinde kan lekeleri bulunan giysiler ve tereyağı ile maket bıçağı buldu. Ayrıca, çöp kutusunda olayın ardından alınmış yiyecek sipariş makbuzları da ele geçirildi.

ARACINDA DA ARAMA YAPILDI

Akçılad’ın aracında yapılan incelemede, olay günü yani 24 Ocak’ta temizlik malzemeleri ve böcek ilacı satın aldığına dair bir fiş bulundu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde zanlının bu ürünleri alırken rahat tavırlar sergilediği görüldü.

Akçılad, polis sorgusunda kız arkadaşını öldürmediğini iddia etti. Evine geldiğinde Tut’u yerde hareketsiz bulduğunu, başta şaka yaptığını düşündüğünü ancak ceset soğuduğunda gerçeği anladığını ileri sürdü. Kız arkadaşının ölümünün ardından çivi tabancasıyla intihara teşebbüs ettiğini de öne süren zanlı, hastaneye giderek ameliyat olduğunu söyledi.

Cinayeti neden gizlediği sorulduğunda ise “Amerika’da yasaların nasıl işlediği konusunda endişelendiğini” ve Türkiye’de de aynı şekilde sorgulanacağını bildiğini söyledi.

Zanlının ifadesine göre, cinayetin ardından kız arkadaşının ailesiyle iletişime geçerek, onun sağ olduğuna dair mesajlar atarak şüpheleri önlemeye çalıştı. Ancak mülk yönetim şirketinin daireyi kontrol etmeye geleceğini öğrenince cinayeti polise bildirdi.

Şilan Tut’un cenazesi, ABD’de yaşayan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz tarafından organize edilen işlemlerle memleketi Van’a gönderilerek toprağa verildi.