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İran’la süren askeri gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, çatışmaların sona yaklaşmasını umduğunu belirterek Tahran yönetiminin anlaşmaya varma konusunda istekli olduğunu söyledi. Sürecin nasıl sonuçlanacağının ilerleyen günlerde görüleceğini ifade eden Trump, İran’la yürütülen temasların arabulucular üzerinden değil, doğrudan gerçekleştirildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, katılacağı bir program için gittiği Kuzey Carolina’da, Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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