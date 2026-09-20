Rusya’da parlamentonun alt meclisi olan Devlet Duması'nın yeni üyelerini belirlemek üzere 18 Eylül Cuma günü başlayan seçimde oy kullanma işlemleri son gününe girdi. Üç günlük seçim sürecinde yaklaşık 1,8 milyonu yurt dışında kayıtlı olmak üzere yaklaşık 111 milyon seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor. Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılında başlayan savaştan bu yana yapılan ilk Devlet Duması seçiminde ilk sonuçların bugün yerel saatle 21.00 sıralarında gelmesi, resmi sonuçların ise yarın açıklanması bekleniyor.



Ukrayna’dan İHA saldırısı

Ukrayna güçleri, seçimin son gününde başkent Moskova ve çevresini hedef alan geniş çaplı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi. Yetkililer, saldırılarda 2 kişinin öldüğünü ve daha önce de vurulmuş olan başkentin petrol rafinerisinin hedef alındığını bildirdi.



"Saldırının seçimleri sekteye uğratmak amacıyla açıkça planlandığı görülüyor"

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, "Düşmanın şimdiye kadarki en büyük İHA saldırısı püskürtüldü. Dünden bu yana tüm cephelerde bin 600’den fazla İHA düşürüldü. Bunların 450’si Moskova’ya yaklaşıyordu" dedi. Sobyanin, İHA’lardan birinin bir konut binasına isabet ettiğini, ancak can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Moskova belediye başkanı, "Bu benzeri görülmemiş saldırının seçimleri sekteye uğratmak amacıyla açıkça planlandığı görülüyor. Düşman başarılı olamadı" ifadelerini kullandı.