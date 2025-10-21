Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık 70 milyar doları bulan mobilya ithalatından daha fazla pay almak isteyen Türk mobilya sektörü, ABD’nin ev mobilyası ve dekorasyon alanındaki en büyük çevrim içi perakendecilerinden biri olan ve aynı zamanda dünyanın önde gelen tedarik platformları arasında yer alan Wayfair’i İzmir’de konuk etti.

ForInvest Haber’in bildirdiğine göre, Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ve Ege Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte, Wayfair’in satın alma yetkilileri Birlik üyesi 14 Türk mobilya üreticisiyle birebir görüşmeler yaptı.

Ege Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, 2002 yılında Boston, Massachusetts’te kurulan Wayfair’in yıllık yaklaşık 11,9 milyar dolarlık geliri ve 13.500 çalışanıyla küresel ölçekte faaliyet gösterdiğini belirterek; Joss & Main, AllModern, Birch Lane ve Perigold gibi markaları aracılığıyla farklı pazarlara hitap ettiğini vurguladı.

"İhracatımızı orta vadede 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz"

Türk mobilya sektörünün son 20 yılda önemli bir ilerleme kaydettiğini vurgulayan Hikmet Güngör, Türkiye'nin günümüzde 4,6 milyar dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirdiğini, 2025 yılı hedeflerinin ise 5 milyar doları aşmak olduğunu belirtti. Türkiye’nin genel mobilya ihracatında ortalama birim fiyatın 3,5 dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Güngör, ABD’ye yapılan ihracatta bu rakamın ülke genelinde 5 doları, Ege Bölgesi’nden yapılan ihracatta ise 6 doları aştığını söyledi.

Wayfair ve benzeri ABD'li firmalarla temasları artırmayı hedeflediklerini belirten Güngör, halihazırda 137 milyon dolar seviyesinde olan ABD’ye mobilya ihracatını orta vadede 1 milyar dolara çıkarmak istediklerini ifade etti.

Şirket yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde Wayfair'in Türkiye'de ofis ve şirket açma kararı aldığını kendilerine ifade ettiğini vurgulayan Güngör sözlerini şöyle tamamladı:

"Wayfair, Türkiye'den daha fazla ürün tedarik etmek istiyor. Firmanın Türk firmalarıyla daha fazla ve uzun soluklu iletişim kurması ve tedarik yöntemlerini daha fazla firmaya aktarabilmesi için online toplantı ve webinarlar planlıyoruz. Bugün 14 firmamız Wayfair ile ikili görüşme yaptı ancak ilerleyen süreçte bu halka çok daha genişleyecek."