Liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt Belediyeleri ile İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi Ticaret A.Ş., İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü ‘suçtan zarar gören’ sıfatıyla yer aldı. Ayrıca aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın da bulunduğu 200 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla, 19 kişi ise ‘mağdur’ sıfatıyla yer aldı.

Gizli tanık ’Aktaş’ın İBB’deki bağlantılarının Ertan Yıldız ve Fatih Keleş olduğunu’ söyledi

Hazırlanan iddianamede, 2024’de gizli tanık ‘Yaprak’ın savcılığa ifade verdiği, ifadesinde ise Aziz İhsan Aktaş’ın ihaleleri organize eden, kimlerin ihalelere gireceğine karar veren, rüşvet vererek ihaleleri alan kişi olduğunu, belediyelerle görüşmeleri Aktaş’ın yaptığını, Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt Belediyeleri, İGDAŞ, İETT, İSFALT ile irtibatlı olduğunu, bu kurumlardan çok sayıda ihale aldığını, Aktaş’ın Baki Nugay ile ortak olduklarını ve İBB’deki bağlantılarının Ertan Yıldız ve Fatih Keleş olduğunu, ihalelerden verilecek payları Fatih Keleş ve Ertan Yıldız’a gönderdiğini, Mehmet Büyükgüzel’in verilen paraların kaydını tuttuğunu söylediği aktarıldı.

İlk olarak 2014’de alınan temizlik firması ile 2015’den itibaren ihaleler kazanarak ekonomik anlamda büyümeye başladığı belirtildi

Hazırlanan iddianamede, suç örgütünün ekonomik anlamda büyümesinde en önemli etkenin kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı ihaleleri kazanmak olduğu, yapının zaman içerisinde kendisini ‘ihaleler’ yönünden geliştirdiği, mevzuat ve uygulamadaki yeniliklere ayak uydurduğu, ihale bilgisi yönünden alanında uzman kişileri şirket çalışanı olarak yakınında tuttukları, böylece daha büyük bedelli ihaleleri kazanmayı hedefledikleri kaydedildi. İlk olarak 2014’de uhdesine kattığı Bilginay Temizlik firması ile 2015 yılından itibaren yoğun olarak kamu kurum ve kuruluşlarının ‘temizlik, personel alımı, park, bahçe çevre temizliği’ ihalelerini kazanarak ekonomik anlamda büyümeye başladığı, şüpheli Aktaş’ın ihaleleri kazandıkça çehresini, iş kolunu, faaliyet alanını genişletmek için birçok firmayı daha uhdesine katmayı başardığı, grup firmalarını her iş kolunda artırma yoluna gittiği kaydedildi. İddianamede ayrıca şüpheli Aktaş’ın ‘Barka Atık’ unvanlı firmanın 2013’den itibaren sahibi olan şüpheli Baki Nugay’ın Seyhan, Adıyaman, Haliliye, Kilis, Şanlıurfa’da yoğun olarak araç kiralama ihaleleri almasını fırsat bildiği, ekonomik büyüme için aynı sektörde faaliyet gösteren Nugay ile ortak olmaya karar verdiği, bu firmanın da 2016’da uhdesine geçtiği ve Nugay’ın 2016 yılında her ne kadar bu firmayı resmiyette devretmiş olsa da arka planda Aktaş ile birlikte firmayı yönetmeye devam ettiği kaydedildi.

Örgüt liderine 450 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Aziz İhsan Aktaş’ın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, 42 kez ‘ihaleye fesat karıştırma’, 4 kez ‘edimin ifasına fesat karıştırma’, 5 kez ‘resmi belgede sahtecilik’, 21 kez ‘özel belgede sahtecilik’, ‘kamu kurum kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’, 10 kez ‘rüşvet verme’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘gerçeğe aykırı fatura düzenleme’ suçlarından toplamda 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüpheli Utku Caner Çaykara’nın 2 kez ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘rüşvet alma’ suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, şüpheli Ahmet Özer için 2 kez ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve 2 kez ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüpheliler Oya Tekin, Kadir Aydar, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere için ‘rüşvet alma’ suçundan 4’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezası talep edilirken, şüpheli Rıza Akpolat’ın ise ‘suç örgütüne üye olma’, 26 kez ‘ihaleye fesat karıştırma’, 3 kez ‘resmi belgede sahtecilik’, 19 kez ‘özel belgede sahtecilik’, ‘kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, 4 kez ‘rüşvet alma’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.