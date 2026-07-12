Geçen hafta Ankara’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi’ne katılan Graham, iki gün önce de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü.

Senatör Graham’ın ofisinden sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, "11 Temmuz Cumartesi akşamı, ABD Senatörü Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Senatör Graham'ın ailesi bu zor dönemde edilen dualar için teşekkür ediyor ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor" ifadeleri kullanıldı.