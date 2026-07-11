Olay, Karasu ilçesi Camitepe Mahallesi sahil bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sabah saatlerinde sahil kenarında gezintiye çıkan A.Ç. (61) isimli vatandaş, kıyıda bir İnsansız Hava Aracı (İHA) olduğunu fark etti. Aracı bulunduğu yerden alarak evinin bahçesine götüren Çabuk, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Jandarma Patlayıcı Madde İnceleme ve Mühimmat İmha Timi (PAMİT) ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, İHA’nın bulunduğu bahçe ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme çalışması başlattı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, alınan talimatlar doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı. Ekiplerin olay yerindeki inceleme çalışmaları devam ediyor.