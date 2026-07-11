Dolandırıcılar, ilan sahibi satıcılarla sıradan bir müşteri gibi iletişime geçip fiyat pazarlığı yapıyor. Anlaşma sağlandığında ve iş kaporaya geldiğinde ise asıl plan devreye giriyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; şebeke üyeleri satıcıya, "Kaporayı gönderdim fakat bankacılık sistemi değişti. Paranın hesabınıza yansıması için telefonunuza gelen bildirime onay vermeniz gerekiyor" yalanını uyduruyor.

Sistemin açığından ziyade vatandaşların anlık dikkatsizliğini kullanan sahtekarlar, bankaların "başka bankadan para iste" özelliğini kötüye kullanıyor. Normalde kişiler arası borç taleplerinde kullanılan bu sistemde, dolandırıcı satıcıya bir ödeme talebi gönderiyor. Kurbanı yanıltmak için de bildirimin açıklama kısmına "Kapora" veya "Kapora Onayı" yazıyorlar.

Gelen mesajın detayını okumayan ve hesabına para gireceğini zanneden satıcı, onay butonuna bastığı an aslında kendi hesabındaki parayı dolandırıcının hesabına aktarmış oluyor.

Vurgunun inandırıcılığını artırmak ve kurbanın düşünmesine fırsat vermemek için son dönemde sisteme bir de "sahte noter" dahil edildi. Kendini noter görevlisi olarak tanıtan bir suç ortağı satıcıyı arayarak, "Noter işlemlerinizin başlayabilmesi ve kaporanın resmi evraka yansıması için banka bildirimini derhal onaylamalısınız" diyerek psikolojik bir baskı ve aciliyet duygusu yaratıyor.

Resmi bir unvanla kurulan bu baskı karşısında panikleyen vatandaşlar, bildirimi kontrol etmeden tuzağa düşüyor. Bankadan telefonunuza düşen hiçbir bildirimi, üzerinde yazan tutarı ve işlemin "Giriş" mi yoksa "Çıkış" mı olduğunu kontrol etmeden onaylamayın. Gelen mesaj veya onay bildiriminde "Para İste" ya da "Ödeme Talebi" gibi ifadeler yer alıyorsa işlemi kesinlikle reddedin.Hiçbir noter görevlisinin sizi telefonla arayıp mobil bankacılık onayınızla ilgili bir talimat vermeyeceğini unutmayın. Bu tarz şüpheli bir arama aldığınızda görüşmeyi sonlandırıp doğrudan bankanızın müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.