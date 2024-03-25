Abdulkadir Kaplan, Dudayev Çeçen İçkerya Cumhuriyeti’nin Türkiye Fahri Konsolosu olarak atandı.

Abdulkadir Kaplan, Dudayev Çeçen İçkerya Cumhuriyeti’nin Türkiye Fahri Konsolosu olarak atandı. Türk milliyetçisi ve aktif siyasetçi Abdulkadir Kaplan, Dudayev Çeçen İçkerya Cumhuriyeti’nin Türkiye Fahri Konsolosu olarak atanarak Türk-Çeçen ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. Bu atamanın, Türkiye ile İçkerya Cumhuriyeti arasındaki dostane ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağı, kültürel, ticari ve diplomatik alanda iş birliği imkanlarını arttıracağı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Abdulkadir Kaplan’ın siyasi hayatı, Bakırköy ilçesinde Saadet Partisi’nde gençlik kolları başkanlığı göreviyle başladı. Daha sonra Bakırköy Alperen Ocakları İlçe Başkanlığı ve Bakırköy Büyük Birlik Partisi İlçe Başkan Yardımcılığı gibi önemli pozisyonlarda bulundu. Siyasi arenadaki faaliyetlerinin yanı sıra, Nizam-ı Çeri Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği’nin kuruculuğunu üstlenerek gençlerin kültürel ve eğitimsel gelişimine katkı sağladı. 2022-2023 yılları arasında İçkerya Çeçen Cumhuriyeti’nin Türkiye Fahri Konsolosu olarak atanması, Kaplan’ın diplomatik alanda önemli bir rol üstlenmesini sağladı. Abdulkadir Kaplan, 2022 yılında İçkerya Çeçen Cumhuriyeti’nin Türkiye Fahri Konsolosu olarak atanmış olmasına rağmen, bu görevi üstlenmesi uzun süre gizliliğini korudu. Günümüze kadar sessizliğini sürdürerek, diplomatik misyonunu titizlikle yerine getirdi. Bu süre zarfında, Türkiye ve İçkerya Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sağlamak için çalışmış ve toplumun farklı kesimleriyle temas halinde oldu. Bu dönemde Türkiye ile İçkerya Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve işbirliğinin artmasına katkı sağladı. Kaplan, Turan Ocakları Eğitim Ve Kültür Vakfı’nı kurmuş ve başkanlığını halen yürütmektedir. Ayrıca Türkiye’nin birçok ilinde ve yurt dışında da aktif olarak faaliyet gösteriyor.