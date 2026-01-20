CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, şanlı Türk bayrağını hedef alan girişimin milletin huzurunu ve ülkenin güvenliğini hedef aldığını vurgulayarak, söz konusu saldırının yalnızca sınır hattına değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğe yönelik açık bir provokasyon olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin evlatları olarak bayrağa ve vatana sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Şahin, milletin kararlılığı ve devletin gücünün bu tür girişimlere karşı en büyük teminat olduğunu dile getirdi.

Provokasyonlar karşısında duruşlarının net olduğunu kaydeden Şahin, bölgede barış söylemiyle hareket edip her defasında kaos yaratan yapıların gerçek yüzünün bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti. Türkiye’nin barış ve istikrardan yana tavrını sürdüreceğini vurgulayan Şahin, ülkenin güvenliğini tehdit eden her unsurla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.