Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği Arnavutköy Çocuk Festivali, 22-25 Ocak tarihleri arasında Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Festival, tiyatrodan atölyelere, geleneksel oyunlardan konserlere uzanan geniş programıyla çocuklara eğlence ve öğrenmeyi bir arada sunacak.

Festival süresince çocuk tiyatroları, masal dinletileri, konserler, film gösterimleri ve sahne performansları izleyiciyle buluşacak. Gün boyu devam edecek atölye çalışmaları, alan oyunları ve sokak oyunlarıyla çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir ortam sunulacak. Etkinlikler, 11.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Salon programlarında Karagöz ve Hacivat gölge oyunu, masal anlatımları, çocuk tiyatroları ve konserler farklı seanslarla yer alırken; festival alanında kurulan oyun bölümlerinde dev jenga, mini futbol, lego havuzu, retro atari, langırt ve atlı karınca gibi birçok aktivite çocukların ilgisine sunulacak.

İp atlama, seksek ve halat çekme gibi sokak oyunlarının yanı sıra okçuluk ve mas güreşi gibi geleneksel sporlar da festival programında yer alıyor. Resim, seramik, ebru, geri dönüşüm, kukla yapımı ve akıl-zeka oyunları atölyeleri ise çocukların el becerilerini ve hayal gücünü desteklemeyi amaçlıyor. Arnavutköy Çocuk Festivali, güvenli etkinlik alanları ve çocuklara özel hazırlanan ikramlarıyla, ilçede sömestir tatiline keyifli bir alternatif sunmaya hazırlanıyor.