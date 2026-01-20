Güngören’de 15 yaşındaki E.Ç. tarafından katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın yüreklerdeki acısı tazeyken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İstanbul Valisi Davut Gül, Atlas’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ailenin acısını çok derinden paylaştıklarını belirten Bakan Göktaş, “Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için de önleyici tedbirleri alarak da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda da bazı çalışmaları başlattık.'' dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMATLARI VERDİ”

Bakan Göktaş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Öncelikle başımız sağ olsun. Atlas'ımızın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Tabi ateş düştüğü yeri yakıyor, öncelikle bir anne olarak bu acıyı en derinimde hissettim. Allah kimseyi evladıyla sınamasın, evlat acısı gerçekten çok zor. Sayın Cumhurbaşkanımız aileyle bizzat görüştü, dün kabine sonrasındaki seslenişi gibi sürecin bizzat takipçisi olacağını ve gerekli talimatlarını verdiğini ifade etti. Burada, biz de bakanlık olarak sürece müdahiliz.

“SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ”

Bakanlık olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarının altını çizen Bakan Göktaş “Tekrardan başımız sağ olsun. Ailenin acısını çok derinden paylaşıyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda da süreci çok çok yakından takip edeceğiz" dedi.