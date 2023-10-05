İddialara göre, 17 yaşındaki Zeynep Ç., ablasıyla Instagram şifresi nedeniyle çıkan bir tartışmanın ardından apartmanın 4. katından atladı.

Olayın hemen ardından, vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Zeynep Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Zeynep Ç.'nin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gaziantep'te meydana gelen olayda polis, detaylı bir inceleme başlattı.