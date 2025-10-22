Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, ülke genelinde düzenlenen uygulamalarda: 132’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 169 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 430 bin 454 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. 783 düzensiz göçmen yakalandı.

Denetimler; Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda, polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.

Uygulamalara 27 bin 347 personel, 8 bin 690 ekip, 5 bin 761 noktada görev aldı.

Denetim kapsamında ayrıca: 6 bin 897 umuma açık yer, 3 bin 892 metruk bina, 457 terminal kontrol edildi.

Bakan Yerlikaya, yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır.