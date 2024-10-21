Pasifik bölgesinin kültürel zenginliklerini sergileyen “13. ABU TV Şarkı Festivali” geçtiğimiz akşam İstanbul Lütfi Kırdar

Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan programla gerçekleşti.

Dünyanın en büyük yayın birliği olan Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU), TRT ev sahipliğinde İstanbul’da bir araya geldi. 18 – 23 Ekim 2024 tarihleri arasında hayata geçen ABU’nun 61. Genel Kurulu ve Bağlantılı Toplantıları kapsamındaki en önemli etkinliklerden biri olan 13. ABU TV Şarkı Festivali, dün akşam İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti. Türkiye’nin ilk kez 2015 yılında ev sahipliği yaptığı ABU TV Şarkı Festivali, 9 sene sonra bir kez daha Asya – Pasifik bölgesinden 11 sanatçıyı aynı sahnede buluşturdu ve bölgenin kültürel zenginliklerini sergileyerek izleyicilere etkileyici bir müzik deneyimi sundu. TRT Müzik ekranlarından canlı yayınlanan ve Türkiye’yi Sinan Akçıl’ın temsil ettiği ABU Şarkı Festivali’nde, Hong Kong – Çin Halk Cumhuriyeti, Türkmenistan, Makao – Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Hindistan, Malezya, Çin Halk Cumhuriyeti, Özbekistan, Kore Cumhuriyeti ve Endonezya ülkelerinden sanatçılar, kendi ülkelerinin kültürlerini bir araya getirerek, müzik ve sanat aracılığıyla dostluğun ve birlikteliğin gücünü gösterdi. Festivalin sonunda, TRT Genel Müdürü ve ABU Başkanı Mehmet Zahid Sobacı ve ABU Genel Sekreteri Ahmet Nadeem, konuk sanatçılar ve yapımcılara ödül ve sertifikalarını verdi. Sobacı, ABU Şarkı Festivali farklı kültürlerin şarkılar aracılığıyla birbirlerini can kulağıyla dinlemeleri ve yakından tanımaları için çok önemli bir festival olduğunun altını çizdi.

Etkinlik, resmi açılış töreni ve ABU ödülleri dağıtım töreni ile devam edecek

61. ABU Genel Kurulu ve Bağlantılı Toplantıları, 22 Ekim Salı günü ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü ve ABU Başkanı Mehmet Zahid Sobacı ile ABU Genel Sekreteri Ahmet Nadeem’in konuşmalarıyla başlayacak olan 61. ABU Resmi Açılış Töreni ile devam edecek. Törende, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin yayıncılık dünyasına olan etkileri ve yayıncılık sektörünün karşılaştığı yeni zorluklar ele alınacak. Aynı günün akşamında düzenlenecek ABU Ödülleri Dağıtım Töreni’nde ise Asya-Pasifik Yayın Birliği’nin televizyon, radyo ve dijital medya alanlarında 15 dalda açtığı yarışmanın birincilerine ödülleri verilecek.