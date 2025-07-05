İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde Ankara’daki evinden gözaltına alınan Abdurrahman Tutdere, İstanbul’a götürüldüğünü sosyal medya hesabından duyurdu. Aynı soruşturma kapsamında Zeydan Karalar’ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Karalar’ın Seyhan Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin iddialar üzerine hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de gözaltına alındığı, oğlu hakkında ise yurt dışında olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

TGRT Haber canlı yayınına katılan yorumcu Barış Yarkadaş, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin’in de gözaltına alındığını açıkladı. Yarkadaş, toplamda 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, operasyonların sürebileceğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları belgelerin incelenmesiyle, birçok belediye başkanı ve yöneticisinin ihale süreçlerinde usulsüzlük yaptığı ve maddi menfaat sağladığı yönünde tespitler yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İBB ve iştiraklerinden alınan ihalelerle ilgili Fatih Keleş’in baskı kurduğu, para alan kişilerin tespit edildiği, Ahmet Şahin ile şoförünün gözaltına alındığı belirtildi. Operasyon öncesi ve sonrası örgüt yöneticileriyle temas kurarak çözülmeleri engellemeye çalıştığı iddia edilen avukat Onur Büyükhatipoğlu’nun da gözaltına alındığı ifade edildi. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın suçtan elde ettiği gelirle mal varlığı edindiği ve bu mallarla ilgili 4 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Hasan Akgün’ün belediye başkanlığı döneminde bazı firmalardan taşınmaz aldığı, bu taşınmazların bazılarını yakınları üzerine yaptığı, bazılarının ise iş yaptığı firmalara ödendiği, toplamda dört villanın bu şekilde devredildiği, bu kapsamda 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği açıklandı.