Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik eğitim, kültür ve kişisel gelişim faaliyetleri kapsamında düzenlediği yaz kampları farklı temalarla devam ediyor. Andırın Çınar Geçidi’nde gerçekleştirilen "TÜBİTAK Astronomi ve Uzay" temalı kamp, gençleri bilim ve doğayla buluşturdu. AFAD, TÜBİTAK ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen kampta katılımcılar gün boyunca sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katıldı. Doğayla iç içe gerçekleştirilen programlarda gençler takım çalışması, iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Gece saatlerinde ise kampın en dikkat çeken bölümü gerçekleştirildi. Teleskoplarla gökyüzünü inceleyen gençler yıldızlar, gezegenler ve çeşitli gök cisimlerini gözlemledi. Alanında uzman akademisyenler ve eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde astronomi, uzay bilimleri ve evrenin işleyişi hakkında bilgi paylaşılırken, katılımcılar teorik bilgileri uygulamalı gözlemlerle pekiştirdi. Kampa katılan gençler organizasyondan memnuniyet duyduklarını belirtti. Katılımcılar, kamp süresince hem yeni bilgiler edindiklerini hem de farklı etkinliklerle keyifli vakit geçirdiklerini ifade etti.

Kaynak: İHA