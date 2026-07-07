Olay, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde bulunan bir yapı malzemeleri atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Hüseyin A., çalışma sırasında makineden kopan demir parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Başından yaralanan genç işçi, çalışma arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı.

Polis ekipleri, iş kazasının meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla olayla ilgili inceleme başlattı.