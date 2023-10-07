Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100.Yılı etkinlikleri kapsamında Çocuk Panayırı düzenlendi.ADANA (İGFA) - Adana'nın Seyhan İlçesi'ne bağlı Kara Yusuflu Mahallesi'nde Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı etkinlikleri kapsamında Çocuk Panayırı kuruldu. Panayır, köy meydanında çocukların katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

3 ile 15 yaş arasında 200 çocuğun bir araya gelmesi ile çeşitli etkinlikler düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli, çocukların doyasıya eğlenmesi, güzel ve keyifli bir gün geçirmesini sağladı. Etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Drama, müzik ve çeşitli çocuk aktivelerinin yapıldığı panayır Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı'na özel renkli görüntülere sahne oldu.