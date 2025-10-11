Medical Park Ordu Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Akcan, sosyal medyanın özellikle gençler arasında depresyonu tetikleyen yeni bir faktör haline geldiğini vurguladı. Günümüzde depresyonun yalnızca biyolojik ve çevresel etkenlerle sınırlı olmadığını dikkat çeken Uzm. Dr. Akcan, "Sosyal medyada uzun süre vakit geçirmenin, kişilerin kendilerini başkalarıyla kıyaslamasına ve sürekli onay arayışına girmesine neden olmaktadır. Bu durum zamanla bireylerin kendilerini değersiz hissetmelerine ve yalnızlaşmalarına yol açabilir. Görünürde bağlantı kurulsa da aslında sosyal medya, birçok kişiyi daha izole hale getiriyor. Biz bu tabloyu artık ‘sosyal medya tetikli yalnızlık’ olarak adlandırıyoruz" diye konuştu.

"Sosyal medya ilişkilere zarar verebilir"

Uzm. Dr. Akcan, sosyal medyanın görünürde insanları bir araya getiren bir araç gibi görünse de aslında bireyleri daha yüzeysel ve kırılgan ilişkilerin içine sürüklediğini aktardı. Uzm. Dr. Akcan, bu durumun özellikle gerçek sosyal bağları zayıflatmasıyla birlikte kişilerin yalnızlık duygusunu artırdığını ve depresyon riskini büyüttüğünü kaydetti.

"Gençlerde risk daha fazla"

Sosyal medyanın olumsuz etkilerinin en çok ergenler ve genç yetişkinler üzerinde görüldüğünü belirten Akcan, "Gençlerde özgüven kaybı, kaygı bozuklukları, dikkat sorunları ve uyku problemlerinin sosyal medya kullanımına bağlı olarak ciddi şekilde artmaktadır. Sosyal medyanın bilinçsiz kullanımı uzun vadede psikolojik sağlığı tehdit eden ciddi bir risk faktörüne dönüşüyor" ifadelerine yer verdi.

"Dijital detoks yapılmalı"

Dr. Akcan, sosyal medyanın yaşamın bir parçası olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ancak bilinçli kullanımın şart olduğunu ifade ederek, "Günlük kullanım süresinin sınırlandırılması, haftada en az bir gün dijital detoks yapılması, yüz yüze sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi ve olumsuz belirtiler fark edildiğinde profesyonel destek alınmasının ruh sağlığını korumada büyük önem taşır" açıklamasında bulundu.

"Sessiz bir salgın"

Uzm. Dr. Akcan, yalnızlığın artık çağımızın en sessiz salgını haline geldiğini vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

"Yalnızlık artık çağımızın en sessiz salgını haline gelmiş durumda. Bu nedenle sosyal medyanın hayatımızdaki rolünü fark etmek, sınırlandırmak ve ruh sağlığımızı koruyacak önlemleri almak son derece önemlidir."