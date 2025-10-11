Çanakkale’de yaşayan Kadriye-Mesut Özbek çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Yusuf Eren’e, 2.5 yaşında kansızlık nedeniyle yapılan tetkiklerde doğuştan böbrek kanallarında darlık tanısı konuldu. Sol böbreği gelişmemiş, sağ böbreği ise hasar görmüştü. Darlık açma ameliyatı geçiren Eren’in 10 yıl bu şekilde idare edebileceği belirtilse de düzenli doktor kontrolü ve iyi bakım sayesinde 22 yaşına kadar geldi. Ancak geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan tetkiklerde kreatinin değerleri yükselince diyaliz süreci başladı. Bir ay diyaliz tedavisi gören Eren, nakil için Acıbadem Kent Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan değerlendirmelerde annesi Kadriye Özbek’in uygun verici olduğu belirlendi. 28 Ağustos’ta gerçekleştirilen nakil operasyonu, Uzm. Dr. Işık Özgü başkanlığındaki Uzm. Dr. Uğur Saraçoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Töz, Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, Uzm. Dr. Gökhan Ekin ve Doç. Dr. Mert Akan’dan oluşan ekip tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Doğum günü 1 Ekim

Kontrollerine düzenli devam eden Eren, doğum günü olan 1 Ekim’de hastaneye geldiğinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Böbrek nakli ekibi, doğum gününe özel pasta keserek Eren’e moral verdi. Pastasını Prof. Dr. Hüseyin Töz ve Uzm. Dr. Işık Özgü ile birlikte kesen Eren, hem ekibe hem de annesine teşekkür ederek, "Yıllarca hastalığı kendime kondurmadım. Diyaliz sürecim sadece bir ay sürdü. Annem bana böbreğini vererek makineye bağlı yaşamaktan kurtardı. Şimdi yeni bir hayat başlıyor. Trakya Üniversitesi Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi Bölümünden mezun oldum. Makinesiz, özgür bir hayata adım atıyorum" dedi.

Anne Kadriye Özbek ise oğluna böbreğiyle şifa olmanın tarif edilemez bir mutluluk olduğunu söyledi.

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Töz de hastasıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Eren, 2.5 yaşında kansızlık nedeniyle yapılan tetkiklerde doğuştan böbrek kanal darlığı tanısı almıştı. 20 yıl boyunca kronik böbrek hastası olarak takip edildi. Diyaliz sürecinin ardından annesi gönüllü verici oldu ve nakil başarıyla gerçekleşti. Kontrol randevusu doğum gününe denk gelince ekip arkadaşlarımız küçük bir kutlama organize etti. Hastalarımızın moral ve motivasyonu bizim için çok önemli. Eren’in yeni yaşını sağlık dileklerimizle kutladık."