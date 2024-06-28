Tercih dönemi yaklaşırken aday öğrenciler üniversitelerin imkanlarını araştırmaya başladı. Öğrencilerin seçimlerinde önemli rol oynayacak kriterlerden biri de yurt dışında geçerli mezuniyet belgesi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosuna sahip programların bu yıl ilk kez Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alacağı belirtildi.

TYÇ Logosuna sahip programlar bu yıl Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda ilk kez yer alacak. Türkiye genelinde 109 üniversitenin 894 lisans ve 4 ön lisans programı, 2024 Yılı Kılavuzu’nda TYÇ Logosu kullanacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) ile uyum çalışmaları çerçevesinde 23 Aralık 2021’den itibaren belirli şartları sağlayan programlara mezuniyet belgelerinde TYÇ Logosu kullanma hakkı tanıdı. Bu şartlar arasında, programın Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) veya tanınmış akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması, yeterlilik formunun uyumlu olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı’nda yer alması bulunuyor.

TYÇ Logosu, mezuniyet belgelerinde yer aldığında öğrencilere uluslararası alanda avantaj sağlıyor. Bu programlardan mezun olan öğrencilerin diplomaları yurt dışında daha hızlı tanınıyor ve istihdam imkânları artıyor. Ayrıca TYÇ Logosu, yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin tanınmasını kolaylaştırarak öğrenci hareketliliğine katkı sağlıyor.

En çok TYÇ logolu mezuniyet belgesi bulunan üniversiteler arasında; 45 programla İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ilk sırada yer alıyor. 41 TYÇ logolu mezuniyet belgesi olan programıyla Sakarya Üniversitesi 2’nci sırada yer alırken Atatürk Üniversitesi 39 programla sıralamada 3’üncü oldu.

Üniversite ve TYÇ logo kullanım hakkına sahip program sayısı

Üniversite ve TYÇ logo kullanım hakkına sahip program sayısı ise şöyle:

“İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 45

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 41

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 39

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 28

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 28

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 28

EGE ÜNİVERSİTESİ 27

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 25

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 24

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 23

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 21

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 20

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 20

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 16

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 16

ATILIM ÜNİVERSİTESİ 14

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 14

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 14

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 13

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 13

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 12

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 12

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 12

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 12

IŞIK ÜNİVERSİTESİ 11

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 11

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 10

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 10

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 10

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 10

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 10

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 9

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 9

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 9

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 9

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 8

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 8

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 7

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 7

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 7

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 7

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 6

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 6

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 6

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 6

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 6

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 6

SABANCI ÜNİVERSİTESİ 6

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 6

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 6

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 5

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 5

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 5

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 5

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 5

MEF ÜNİVERSİTESİ 5

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 4

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 4

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 4

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 4

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 4

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 4

SİNOP ÜNİVERSİTESİ 4

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 4

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 4

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 3

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 3

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 3

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 3

SANKO ÜNİVERSİTESİ 3

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 3

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 2

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 2

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 2

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2

İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2

İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 2

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2

UFUK ÜNİVERSİTESİ 2

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 1

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 1

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 1

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 1

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 1

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 1

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 1

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 1

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 1

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 1

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 1

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 1

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 1

Toplam 898”