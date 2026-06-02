Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite hayali kuran gençlere yönelik sınav hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kısa süre kala düzenlenecek ücretsiz deneme sınavıyla öğrenciler, gerçek sınav şartlarını deneyimleme imkanı bulacak.

Kent genelindeki 12'nci sınıf öğrencileri ile mezun adayların katılımına açık olacak deneme sınavında, öğrencilerin eksik konularını görmeleri ve sınav öncesindeki streslerini yönetmeleri hedefleniyor. Gerçeğe yakın şartlarda yapılacak uygulama sayesinde adaylar, sınav günü yaşayabilecekleri heyecana karşı kendilerini test etme fırsatı bulacak.

Deneme sınavı sonunda derece elde eden öğrenciler ise çeşitli ödüllerle teşvik edilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek organizasyonun, sınava hazırlanan gençlerin motivasyonuna katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA