Olay yerine ilk olarak sağlık ekipleri gelerek çevre güvenliğini sağladı ve herhangi bir yaralı olup olmadığını kontrol etti. Yapılan kontrollerde konteyner içerisinde kimsenin bulunmadığı belirlendi.ADIYAMAN (İGFA) - Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olay çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, can kaybı veya yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu.