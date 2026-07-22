AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında Fatih Portakal, Ece Üner, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacağı bildirildi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

'Bilgi sahibi' sıfatıyla ifadeye çağırılan ünlülerden Ece Üner, Öykü Serter ve Gökhan Özoğuz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifadesini verdi.

"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ece Üner olarak tanınan sunucu Özge Ece Bayramoğlu, sanatçı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'in ifadeleri ortaya çıktı.

"LEVENT'İN EYLEMLERİNİ LANETLİYORUM"

Ece Üner ifadesinde, "Haluk Levent adlı şahsı sanatçı kişiliğinin yanı sıra AHBAP Derneği'nin yöneticisi olarak tanırım. Kendisiyle ilk defa ülkemizde yaşanan büyük deprem sonrası Oğuzhan Uğur tarafından düzenlenen Babala TV adlı Youtube kanalı yayınında gerçekleştirilen programda yüz yüze karşılaştık. O zamana kadar kendisiyle hiçbir şekilde yüz yüze veya telefonla görüşmüşlüğümüz yoktur" dedi.

"Sonraki süreçte de aynı şekilde görüşmedik. Bu husus gerekli görülmesi halinde arama kayıtlarından da anlaşılacaktır" diyen Üner, "Bana sormuş olduğunuz AHBAP Derneği'ne yönelik eleştirilere karşılık olarak söylediğim ifadelerin yer aldığı canlı yayındaki ifadelerde kastettiğim husus AHBAP Derneği'nin lehine yapılmış açıklamalar değildir. Ben o dönemde "AFAD da bizim AHBAP da bizim" şeklinde paylaşımda da bulunmuştum. Bu açıklamadaki amacım ülke olarak içinde bulunduğumuz durumda birlik ve beraberlik mesajı vermekti. Şahsen AHBAP Derneği'ne bir bağışta bulunmadım. Aynı şekilde gerekli görülmesi halinde banka hesap hareketlerim incelenebilir" dedi.

İfadesinin devamında Üner, "Geldiğimiz noktada ben de diğer insanlar gibi yapılan bağışların kaynağının sorgulanması konusunda yine aynı şekilde sosyal medya hesabımdan sürecin şeffaflıkla yürütülmesi gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundum. Yine basından öğrendiğimiz kadarıyla eğer Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması sebebiyle ben de kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent’in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım. İfademin başında da söylediğim gibi o dönemde Haluk Levent’e devlet büyükleri tarafından da çeşitli teşekkürlerde ve ödüllerde bulunulduğu için ben de o amaçla böyle bir açıklamada bulunmuştum. O dönemde böyle bir paylaşımda bulunduğum için pişmanım. AHBAP'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in ifadesinde de gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Nitekim bu savunmasının ve yaptıklarının kamu vicdanına sığmadığını düşünüyorum. Bu yönde görüşlerimi belirten altı gün önce de bir tweet atmıştım. Orada da belirttiğim şekilde Haluk Levent’in eylemlerini lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

Soruşturmada adı geçen isimlerle para trafiği olmadığını belirten şarkıcı Gökhan Özoğuz da ifadesi tamamlanan isimler arasında yer aldı. Özoğuz, "Haluk Levent, Oğuzhan Uğur veya AHBAP Derneği'ne ait herhangi bir hesap üzerinden para transferim olmadı" dedi.

Kahramanmaraş depreminde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine konuşan Özoğuz, "Paylaşımda da görüleceği üzerine sadece AHBAP'a yönelik bir paylaşım olmamakla deprem nedeni ile yardımda bulunulan tüm dernek ve kurumları etiketledim. Yardım dışında bir niyet içerisinde olsaydım AFAD ve Kızılay gibi kurumları hiç belirtmezdim" dedi.

Haluk Levent’in konser paralarını kumar için kullandığı konusunda konuşan Özoğuz, "Çok eskiden 1990’ların sonlarında 2000’lerin başlarında günde 4 tane üniversite konserlerine gittiğini duyuyordum ve yine buradan gelirleri de kumar ve bahis borçlarına karşılık kullandığını duymuştum ama buna birebir şahit değilim. Ancak eskiden beri yapılacak olan yardımlar konusunda Haluk Levent ve derneğine yardımda bulunulmaması yönünde iradem olmuştur ve yakın çevremi de bu konuda yönlendirmişimdir" ifadelerini kullandı.

"Benim iyi niyetimi kötüye kullanarak ve yapılan yardımları da kötü iş ve işlemlerde kullanılmasına sebebiyet vermiş isem benim için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur" diyen Gökhan Özoğuz ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

"İNSANLARI AHBAP DERNEĞİ'NE YÖNLENDİRMEDİM"

Ünlü sunucu Öykü Serter'in de ifadesi ortaya çıktı. 1999 yılında meydana gelen Adapazarı depreminde muhabir olarak sahada aktif olarak çalıştığını ve bundan kaynaklı doğal afetlerle ilgili konularda kişisel hassasiyeti bulunduğunu ifade eden Serter, "6 Şubat depremlerinde ülkece çok büyük yıkımlar yaşadık. 50 bine yakın insanımız vefat etti. Bu konuda çok hassas olduğum için istem dışı öfkelendim. Bana göstermiş olduğunuz tweetlerimi o öfke halinde attım. Ben o dönem tweetleri atarken devletin yardım kuruluşlarının yetersiz kaldıklarını düşünerek değil ortak acıyı paylaşmak için duygularımı dile getirdim" dedi.

Serter ifadesinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir şekilde insanları AHBAP'a veya herhangi bir özel yardım kuruluşuna yönlendirmedim, sevk etmedim. Haluk Levent isimli şahsı şahsen tanımam. Prensip olarak da yardımlarımı bizzat yardım sahibi insanlara ulaştırmayı tercih ederim. Haluk Levent ile ilgili çok eskiden hakkında dolandırıcılık haberi çıktığını biliyorum. Şahsen de bu tarz yardım faaliyeti yapan topluluklara itibar etmem. Haluk Levent ile herhangi bir kişisel ilişkim hayatımın hiçbir döneminde olmadı. Kendisi ile herhangi bir ticari ilişkim veyahut para alışverişi olmadı. Aynı şekilde AHBAP isimli dernekle de bu tür bir ilişkim olmadı. Ben AHBAP derneği aracılığıyla bir yardım faaliyetinde bulunmadım. AHBAP derneğine para yatırmadım. İnsanları AHBAP derneğine yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım.

Son dönemde kamuoyu gündemini meşgul eden AHBAP soruşturması ile ilgili bir vatandaş olarak bir medya mensubu olarak tabi ki konuyu takip ediyorum. İnsanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir. Nasıl ki yardıma geç gidilmesini, insanlara yetişilememesine tepki gösteriyorsam bu tür insanların zor durumlarından faydalanarak insanların duygularını suiistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin de her zaman karşısındayım."

AHBAP DERNEĞİ OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, AHBAP Derneği çalışanlarına ilişkin hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip kayıtları incelendi. Soruşturma dosyasında, şüpheliler hakkında mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri bulunduğu, aralarında yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiği, bazı hesaplardan şans oyunlarına yüksek miktarlarda para aktarıldığı ve kısa süre içerisinde çok sayıda tapu devri yapıldığı iddialarına yer verildi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 54 şüpheliden, aralarında AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde derneğe ve bazı şüphelilere ait mal varlıklarına da el konuldu.