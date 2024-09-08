Türkiye'nin dört bir yanını etkileyen deprem korkusu devam ediyor. 6 Şubat depremlerinin ardından, son olarak Düzce ve Erzurum illerinde meydana gelen artçı sarsıntılar vatandaşları endişelendirdi. AFAD, depremlerle ilgili detayları açıkladı.

DÜZCE'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde saat 19.47 ve 19.48'de, sırasıyla 3,3 ve 2,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, yerin 9,57 ve 7,01 kilometre derinliklerinde gerçekleşti.

ERZURUM'DA KORKUTAN SARSINTI Erzurum'un Aziziye ilçesinde ise saat 19.58'de 3,0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu sarsıntı, yerin 6,97 kilometre derinliğinde hissedildi. AFAD, depremlerde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.