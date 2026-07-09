Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi’nde, zirveye katılan devlet başkanlarına Türkiye’de milli imkanlarla üretilen revolver model tabanca ve 5 mermi hediye etmesi hem Türkiye hem de dünya gündemine oturdu. Büyük merak uyandıran bu hamlenin ardından gözler, "altıpatlar" olarak da bilinen tamburlu şarjörlü silahların özelliklerine çevrildi.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Ateşli Silah İçerik Üreticisi Şevki Yasin Soner, hediye edilen silahların kültürel ve teknik şifrelerini anlattı

"Liderlik vasfını gösteriyor"

Revolver model tabancaların tarih boyunca gücü ve liderliği simgelediğini belirten Soner, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’nde liderlere hediye maksadında revolver tabanca takdim etti. Bu revolver tabanca aslında genel olarak baktığımız zaman liderlik vasfını gösteren bir tabancadır. Yani geçmişe döndüğümüzde eski liderlerin birçoğu ve filmlerde de yine lider vasıflı insanların kullandığı ikonik tabancalardan bir tanesidir. Halk arasında ’altıpatlar’ diye geçer ve tamburlu şarjör sistemine sahiptir" dedi.

Kutudaki Detay: 357 magnum fişekler

Silahın teknik özelliklerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hediye kutusundaki ayrıntılara dikkat çeken Soner, "Bu silahlar iki tip fişek kullanmaktadır: 357 Magnum ve 38 Special. Cumhurbaşkanımızın hediye ettiği tabancada ise 357 Magnum fişeklerin kutuya koyulduğunu ben bizzat gördüm. Tabancanın özelliklerine baktığımız zaman, piyasada ortalama 4 inç ve 6 inç namlu boyuna sahip birçok modeli bulunuyor. Ağırlıkları ise 920 gram ile 1120 gram arasında değişiklik göstermektedir. Ayrıca kullanıldıktan sonra hafızalara kazınan çok ikonik bir sesi vardır" şeklinde konuştu.

"Osmanlı ve Türk Kültüründe Silah Hediye Etmek Bir Gelenektir"

Hediyenin arkasındaki köklü diplomatik geçmişe de değinen Soner, "Osmanlı ve Türk kültüründe aslında silah hediye etmek bir adet, kadim bir Türk geleneğidir. Uzun yıllar boyunca zaten Türkiye Cumhuriyeti, yabancı liderlere silah hediye etmektedir. Burada altıpatların seçilmesi gerçekten çok özel bir anlam taşıyor. Şunun da altını çizmek gerekir; liderlere verilen bu tabancalar tamamen Türkiye’de, milli iradeyle ve bizzat yerli imkanlarla üretilen silahlardır. Ülkemiz adına gurur duyuyoruz, mutluyuz; inşallah daha fazlasını da hediye ederiz" ifadelerini kullandı.