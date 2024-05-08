Anadolu Eğitim Sendikası'na bağlı öğretmenler 10 Mayıs günü, İstanbul'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öldürülmesini protesto için iş bırakacaklar. Yapılan açıklamada " Neredeyse her gün öğretmene şiddet haberi alırken son olarak dün okul müdürümüz İbrahim OKTUGAN okuldan uzaklaştırılan bir öğrenci tarafından katledilmiştir.

Öğretmene, eğitimci ve şiddetin her gün artarak devam ettiği şu günlerde yasal tedbirlerin hayata geçmesi için daha kaç canımızı vermemiz gerekir?

Anadolu Eğitim Sendikası olarak 8-9 Mayıs'ta derslerimize siyah kokart ile giriyor, 10 Mayıs Cuma günü ise yasal tedbirlerin artık hayata geçmesi için ülke çapında 1 günlük iş bırakıyoruz.

Geleceğimizi yetiştiren öğretmenlerimize yapılan bu saldırıların son bulması ve ortak ses çıkarabilmek adına tüm meslektaşlarımızı, tüm sendikalarımızı ortak hareket etmeye davet ediyoruz." denildi.