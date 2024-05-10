Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 14 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde gökgürültülü sağanak yağışlı havayla beraber en yüksek sıcaklık 23 derece olacak.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 12 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde gökgürültülü sağanak yağışlı hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 20 dereceye kadar tırmanıyor.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ