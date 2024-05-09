Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmada başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam edeceği belirtti. Aktürk, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 108 (67’si Irak’ın, 41’i Suriye’nin kuzeyi) teröristi etkisiz hâle getirmiştir. Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 953 (443’ü Irak’ın, 510’u Suriye’nin kuzeyi) olmuştur” şeklinde konuştu.

Ayrıca Tuğamiral Zeki Aktürk, geçtiğimiz hafta Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin daha Habur’daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı. Tuğamiral Aktürk, 3 Mayıs’ta Pençe operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen’e Allah’tan rahmet diledi. Hudut hattının teknolojik vasıtalarla desteklendiğini ve fiziki güvenlik tedbirleri ile korunduğunu belirten Tuğamiral Aktürk, “Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 355 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 5’i terör örgütü mensubudur. Bin 582 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak’tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 488’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 52 bin 442 olmuştur” açıklamasında bulundu.

Yıl içerisinde yapılan operasyonlarda 48 kilogramı son bir haftada olmak üzere 288 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden Tuğamiral Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında birçok coğrafyada dünya barışına katkıda bulunmaya devam etmektedir. 2 Mayıs’ta ülkemize ziyaret gerçekleştiren Endonezya Dışişleri Bakanı’nı, 3 Mayıs’ta IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi’ni kabul eden sayın bakanımız, 7 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Kuveyt Emiri ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat etmiştir. Sayın bakanımız, bugün de sayın genelkurmay başkanımızın davetlisi olarak ülkemizde bulunan Katar Genelkurmay Başkanı ile Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarını kabul edecektir. Bakan Yardımcımız Alpaslan Kavaklıoğlu ise 6 Mayıs’ta Bakanlığımızı ziyaret eden Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Terörle Mücadele Çalışma Grubu Üyesi milletvekilleri ile bir araya gelmiştir.”

Bölgede kalıcı barışın sağlanması için Filistin meselesinin adil bir çözüme kavuşması gerektiğine vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, “Diğer yandan Filistin tarafınca barışa katkı sağlayacak ilk adımın atılması memnuniyet vericidir. İsrail hem bu adımı hem kendi içinde yükselen barış seslerini görmezden gelmemeli ve ateşkese taraf olmalıdır. Böylesine olumlu bir gelişmeye rağmen 35 bin Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail, saldırılarını artırarak Refah’a yöneltmiştir. İsrail’in saldırılarını durdurması, daha fazla masum insanın ölmemesi ve daha büyük bölgesel felaketlerin yaşanmaması adına uluslararası toplumu sorumlu davranmaya ve atılan bu adıma destek olmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

Fransa’da düzenlenecek 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara’daki Gazi Uyumevi’nde ağırlanan Azerbaycan Ampute Futbol Takımı ile TSK Ampute Futbol Takımı’nın dostluk maçı gerçekleştirdiğini bildiren Aktürk, “Türkiye Ampute Milli Futbol Takımımıza ve Azerbaycan Ampute Futbol Takımı’ndaki kardeşlerimize Fransa’da düzenlenecek şampiyonada bir kez daha başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda OMTAS kuleli zırhlı tanksavar aracının muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını belirtti. Personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinen de planlandığı şekilde devam ettiğini vurgulayan Aktürk, “2024 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri yarın sona erecektir” dedi.

Irak’ın kuzeyinde terörle mücadele

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise, son haftalarda Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısında artış olduğuna dair sorular üzerine, “Biz bu yaz Irak’ın kuzeyinde kilidin kapatılacağını söylemiştik. Bunun için de sayın bakanımızın daha önce ifade ettikleri gibi öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla terörle mücadeleyi sürdüreceğimizi belirtmiştik. Şu anda mücadelemiz belirttiğimiz şekilde devam ediyor. Artık ‘sürekli operasyon’ devresindeyiz” yanıtını verdi.

Hudut güvenliği

Bakanlık kaynakları, hudut güvenliğine ilişkin sorulara, “Ülkemizin geleceğinden sığınmacılar nedeniyle endişe duyduğunu, ülkemize birçok kaçağın geldiğini iddia edenlerin kullandığı görüntülerin neredeyse tamamı insan kaçakçılarının insanları kandırmak için yeri, zamanı ve hangi ülkeden olduğu belli olmayacak şekilde çektikleri reklam görüntüleridir. Bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşanlar ironik bir şekilde insan kaçakçılarının reklamını yapıyorlar, onları teşvik ediyorlar. Ülkemizde gördükleri her yabancının sınırdaki duvarlardan atlayarak geldiğini sanan veya kasıtlı olarak böyle bir algı oluşturmaya çalışanlar, en büyük saygısızlığı ve haksızlığı sınırlarda nöbet tutan 60 bin Mehmetçiğin emeğine yapıyorlar. Çünkü hudutlarımız hiç olmadığı kadar güvende ve hiç olmadığı kadar iyi korunuyor. Gerçekten bizim hudutlarımızda olduğu tespit edilen bir görüntü bize ulaşırsa zaten gereği büyük bir hassasiyetle yapılmaktadır. Bu vesileyle gerçekten derdi hudutlarımızın güvenliğinden emin olmak isteyen herkesi hudutlarımızda misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz” cevabını verdi.

Operasyon bölgelerindeki yıldırım düşme olayları

Bakanlık kaynakları, Irak’ın kuzeyinde yıldırım düşmesi sonucu bazı askerlerin şehit olmasına ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:

“Bizim bütün üs bölgelerimizde paratönerlerimiz mevcut. Üs bölgesine konuşlanırken ilk kurduğumuz sistemlerden biri de paratönerlerdir. Son dönemde Irak kuzeyindeki Pençe bölgesinde yıldırım düşme olayı yoğun şekilde yaşanıyor. Sadece dün üs bölgelerimize düşen yıldırım sayısı 307’dir. Tedbirler eksiksiz alınıyor, her türlü sistemlerimiz çalışıyor ama bazen doğa ile baş etmek mümkün olamayabiliyor. Tedbirlere de artırılarak devam ediliyor. Fakat bölgede yükseklikten kaynaklı, ani iklim değişikliklerinin de etkisiyle maalesef bu tür olaylar yaşanabiliyor.”

Katar Genelkurmay Başkanının ziyareti

Bakanlık kaynakları, Katar Genelkurmay Başkanı’nın bugün Ankara’ya gerçekleştireceği ziyaretin kapsamına ilişkin sorular üzerine, “Katar’daki askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimiz devam ediyor. Orada Katar Türk Müşterek Kuvvetleri Komutanlığı’na deniz ve hava unsurlarının da dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor. Ziyareti bu kapsamda değerlendirmek lazım. Bunun yanı sıra ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve mevcut mekanizmaların daha etkin biçimde işletilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulacaktır” dedi.

F-16 tedariki konusundaki son durum

Bakanlık kaynakları, ABD’den F-16 tedarikine ilişkin sorulara da, “Taslak teklif ve kabul mektupları üzerinde ilgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak, muhataplarımıza ilettik. Süreç planlandığı şekilde devam ediyor” yanıtını verdi.